索尼 PS 系统架构师：Epic 的 CEO 推动了以高性能 SSD 为重点的主机设计

IT之家 11 月 21 日消息，据 GamePolar 报道，昨日，索尼 PS5 的系统架构师 Mark Cerny 在透露了一则趣闻，Epic 首席执行官 Tim Sweeney 推动了以 SSD 为重点的游戏主机设计。

Epic Games 创始人 Tim Sweeney 很早就指出，孱弱的硬盘性能是阻碍游戏行业发展的最大绊脚石之一。Tim Sweeney 在原话中并没有直接使用“机械硬盘”一词，而是用了“生锈的旋转媒体介质（rusty spinning media）”一词。

Mark Cerny 表示，从 PlayStation 4 开始，他们就一直收到对于固态硬盘性能提升的要求。Mark Cerny 还称：“开发者要求读取速率至少达到 1GB/s 的 NVMe SSD，PS5 开发团队干脆决定将速率提升 5~10 倍。毕竟作为一款生命周期长达数年的产品，制定一个较高的目标，总是没有错的。”

IT之家了解到，Mark Cerny 还提到了 PS5 的“隐形压缩（invisible compression）”技术，作为 PS5 集成 I/O 中内置的一个非常高效的压缩系统，开发者可借此来极大地减少游戏文件，但主要功劳不该只归到高性能 SSD 头上。