元宇宙离不开 DRAM，美光股价飙升至 7 月来最高

美国投行 Evercore ISI 近日报告将美光列入首选名单，并指出，英伟达、AMD 近期都因元宇宙概念股价上涨，但投资者忽略了高性能计算离不开 DRAM。受此影响，美光上周五股价飙升至 7 月以来最高点。

据 Barron's、MarketWatch 报道，费城半导体指数 6 月初以来上涨 22.8%，同期美光股价下跌 1.3%，但 Evercore ISI 分析师 C.J. Muse 指出，趋势正在改变，“预期可能在 2022 年第一季度触底，其他地方的个人电脑限制正在缓解，大规模资本支出可能在年底前改善。”

自 8 月初以来，华尔街对美光明年 2 月和 5 月的财季收益的预期分别下调了 33% 和 31%。Muse 认为，尽管可能还会进一步下跌，但疲软已被消化。美光的净利润可能在 2 月或 5 月当季触底，这取决于供应短缺的影响。

Muse 进一步指出，由于 Facebook 改名为 Meta 并计划投资建设元宇宙 —— 即人们可以相互连接的虚拟世界，英伟达和 AMD 的股价最近有所上涨。我们要指出，HPC 离不开 DRAM，这是另一个重要的好处，我们认为投资者忽视了这一点。”

Muse 还认为，明年，Lam Research 作为一家“更依赖内存”的半导体设备公司，将处于有利地位。在他看来，NAND 资本支出的增长、毛利率的提高和供应链压力的减轻可能会让 Lam Research 受益。