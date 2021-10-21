美光正在就日本、欧洲扩张与各国进行谈判

美光全球业务执行副总裁 Manish Bhatia 在接受日经亚洲评论采访时表示，美光正与各国政府就扩大在日本、欧洲和其他地区的生产规模进行谈判。

不过，Bhatia 强调，美光的全球扩张旨在满足需求增长，不会导致存储芯片市场供应过剩。Bhatia 表示，美光正与日本、美国和其他国家或地区政府讨论下一步的计划，可能包括将 EUV 光刻设备引入日本在内的各个工厂。

Bhatia 称，公司目前还没有针对特定国家或地区的具体投资计划。美光此前曾宣布，到 2024 年，将其在中国台湾地区的 DRAM 工厂引进 EUV 生产技术。

美光已经在美国、中国台湾地区、日本和新加坡设有制造工厂，并在中国大陆和马来西亚设有封装工厂。NAND 闪存最重要的生产基地在新加坡。目前，美光在欧洲没有生产基地，但 Bhatia 表示，美光正与欧洲各国政府开展对话。

他指出，随着主要经济体开始审视各自的半导体政策，美光希望强调存储芯片作为半导体生态系统中不断增长的一部分的重要性。大多数政策讨论集中在处理器、微控制器、图像传感器和其他类型的逻辑芯片上，而不是存储芯片。

但他同时表示，美光最近宣布的 1500 亿美元计划并非全是产能扩张，还包括很大一部分用于研发的费用。他说，其目标不是增加自己的市场份额，而是确保美光能与市场一起扩大。

Bhatia 强调，公司目标是根据市场需求增长，并在产品组合中拥有更为丰富的产品线，以增加营收，但并不打算抢占更多的市场份额。因为这是一种不负责任的增长方式，将会导致供应过剩。

Bhatia 表示，尽管美光最近下调了其业务指引，但这只适用于短期，一旦其他元件短缺开始缓解，DRAM 需求将保持强劲。

“现在还不是下行趋势的开始。美光仍预计 2022 年的营收和盈利能力将达到创纪录水平。”