业内：Wi-Fi 6 明年渗透率 50-60%，缺芯成迭代动力

业内人士指出，明年 PC、路由器市场的 Wi-Fi 6 渗透率将从今年的 20%-30% 增至 50%-60%，另外在产能受限情况下，主芯片厂也将率先供货 Wi-Fi 6 以改善产品组合，也因此推动相关厂商力推 Wi-Fi 6 产品。

据 MoneyDJ 报道，今年以来，Wi-Fi 6 渗透率持续提升，需求端特别是在高端路由器、PC 当中，受远距离需求的带动，对高端连网设备需求有增无减。供应端则在上游芯片供应紧缺之下，更持续向高端产品迭代。

报道指出，目前 Wi-Fi 主芯片的交期大约在 30-50 周左右，几乎是当月才能确定实际交货量，当中又以 Wi-Fi 5 最为紧缺，主芯片厂也会率先供货给 Wi-Fi 6 这类的高端产品，改善产品组合，因此使得相关厂商力推 Wi-Fi 6 产品。

整体来说，目前网络芯片仍处于供不应求，订单交货比远大于 1，加上需求相对稳定且具备增长动能，明年在代工厂涨价态势延续的同时，也较有机会转嫁成本给客户，除了这个大环境的因素之下，网络芯片规格升级的趋势不变。

业内预计，明年除了 Wi-Fi 6 增长动能持续外，Wi-Fi 6E 也将随后接棒，为相关厂商增添后续动能。在 Wi-Fi 6 价格较 Wi-Fi 5 增加 1.5 倍的基础上，Wi-Fi 6E 价格还将较 Wi-Fi 6 提升 20-30%。明年 Wi-Fi 6 与 Wi-Fi 6E 将齐头并进。