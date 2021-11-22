“星火・链网”超级节点（武汉）正式上线，开始向全球进行服务

IT之家 11 月 22 日消息，据中国信通院消息，11 月 19 日至 21 日，2021 中国 5G + 工业互联网大会在武汉召开。大会启动了“星火・链网”超级节点（武汉）上线仪式，标志着武汉超级节点正式上线运行并开始向全球进行服务。

2018 年，工业互联网国家顶级节点落地武汉。2020 年 11 月 20 日，武汉东湖新技术开发区管委会与中国信通院共同签署了“星火・链网”超级节点（武汉）合作协议，标志着“星火・链网”超级节点正式落户武汉。经过近一年的开发及建设部署，武汉超级节点在全国率先上线运行。

IT之家了解到，作为国家区块链与工业互联网新型融合基础设施，“星火・链网”是以工业互联网为主要场景，以标识这一重要数字资源为基础，以区块链技术为自主创新，并将与芯片技术、人工智能结合发展的融合型基础设施。

中国信通院表示，超级节点是“星火・链网”的顶层设施，定位于面向业务互通的数据交换网络。其强调基础设施的公共服务能力对产业的促进作用，以及对政府的监管、治理支撑。超级节点具备体系化构建、支撑地方数字经济发展战略的能力，从而实现业务互通及数据交换。目前，沈阳、重庆、北京、济南、武汉、厦门等超级节点陆续启动建设。