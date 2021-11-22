DRAM 为元宇宙发展不可或缺，存储业将有望受益

近期，元宇宙概念大火。在此趋势下带动下，DRAM 有望迎来新的发展机遇。

外资认为 DRAM 将是元宇宙发展不可或缺的一环，因此，包括南亚科、华邦电在内的中国台湾存储厂商明年在存储器市况好转下，获利动能蓄势向上，而元宇宙商机也将成为除 5G 应用发展外，另一项推动长线需求成长的动能。

外资预期，超大规模云端厂商资本支出将在年底前回温，明年上半年存储器跌价情况可望趋缓，价格将触底，存储器市况正逐渐回温。

另一方面，外资也认为，近期备受关注的元宇宙题材，需要一定的高速运算能力，在升级与发展过程中，DRAM 是不可或缺的一环，这也是市场忽略的一部分。

此前，市调机构集邦科技表示，为建设比起网络世界更为复杂的元宇宙，将会需要更强大的数据运算核心、传输庞大数据的低延迟网络环境、以及用户端的具备更佳显示效果的扩增及虚拟实境（AR／VR）装置，此将进一步带动存储器及先进晶圆制程需求，以及 5G 网络通讯与显示技术的发展。

就存储器市场而言，元宇宙的概念框架更仰赖端点运算的支援，预期将赋予资料中心更多活化因子，带动微型服务器与边缘运算成长，并可望带动 DRAM 在单机搭载容量需求成长，以及对于储存硬件效能的同步提升，使得固态硬盘（SSD）与传统硬盘（HDD）相较的高速写入特性将为必要选择方案。