搭载 AMD RX 6600 XT 的黑苹果现身数据库，跑分超上代 Pro 5700XT

IT之家 11 月 22 日消息，日前发布的 macOS 12.1 测试版已经支持了 AMD RX 6600 XT 显卡，现在一款搭载该显卡的黑苹果跑分已经流出。

这款黑苹果机型搭载了 i5-10400 处理器，配备了 32GB 内存，显卡为 RX 6600XT（测试软件识别为 Pro RX6600XT）。

这款搭载 RX 6600XT 的黑苹果 Metal 跑分 86400，超过了老款 iMac 搭载的 Pro 5700XT，领先幅度在 15% 左右。

IT之家了解到，AMD RX 6600 XT 显卡 8 月份正式开售，首发秒罄价 2999 元，目前电商平台售价 4000 元左右。

参数方面，这款显卡拥有 32 个 CU / 2048 个流处理器、32 个光线加速器、128 个纹理单元、64 个光栅单元。显卡基础频率 1968MHz，游戏频率 2359MHz，加速频率可达 2598MHz。性能方面，显卡峰值单精度计算 10.6 TFLOPs，半精度 FP16 运算 21.21 TFLOPs。这款显卡配备 32MB Infinity Cache 无限缓存，8GB GDDR6 显存，显存位宽 128bit，最大显存带宽可达 256GB/s。