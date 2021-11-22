NEXON《地下城与勇士》衍生 2.5D 格斗游戏《DNF Duel》公布，Neople 联合亚克系统

IT之家 11 月 22 日消息，《地下城与勇士》是一款大家很熟悉的游戏，由 Neople 公司开发，大陆为腾讯代理，已经陪我们走过了 13 个年头。

Neople 此前公布了一款 DNF 新作《地下城与勇士 OVERKILL》，这是一款由旗下 OVERKILL 工作室打造的 3D 横版 ARPG 端游作品，采用虚幻引擎制作。

今日，NEXON 旗下工作室 Neople 宣布与亚克系统（Arc System Works） 联合推出一款 2.5D 版本的 DNF 衍生格斗游戏 ——《地下城与勇士：决斗（DNF Duel）》，并公布了最新的宣传片，但目前关于本作的平台与发售日期仍待定。

据介绍，本作中仍将包括狂战士、神枪手、格斗家、柔道家、异端审判者等职业，似乎还包括前锋、游侠等。

IT之家了解到，Neople 是韩国游戏开发公司，创立于 2001 年。该公司旗下知名作品包括《地下城与勇士》和《暴能特区》等，于 2008 年 7 月 10 日被 NEXON 宣布收购。另一位 Arc System Works 则是曾开发过《圣骑士之战》《苍翼默示录》《罪恶装备》系列、《碧蓝幻想 Versus》等人气对战格斗游戏的日本知名游戏工作室。