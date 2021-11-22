腾讯两大股东 Prosus 与 Naspers 上半年利润提升：电子商务带来可观回报

北京时间 11 月 22 日下午消息，据报道，Prosus 在本周一报告称，由于其在教育技术和食品配送公司的投资组合收入迅速增长，2022 财年上半年中，该集团的交易利润增长了 8%，达到 29 亿美元。相比之下，上一财年同期该集团的利润为 27 亿美元。

11 月 16 日，Prosus 曾表示，在截至 9 月 30 日的六个月里，按每股计算，其核心利润将增长 5% 至 12%。

Prosus 在一份新闻稿中表示，其“电子商务组合”的营收增长了 53%，达到 42 亿美元，但是该业务的损失从去年同期的 2.14 亿美元增加到 3.72 亿美元。“电子商务业务”包括 Prosus 在分类广告、食品配送、教育技术和金融技术及支付方面拥有的一组业务。

该公司 CEO 鲍勃・冯・迪杰克（Bob van Dijk）在一份声明中称：“在今年上半年，我们的互联网业务获得了稳健的增长，使去年同期的强劲表现得到了延续。”

有些时候，外界会将 Prosus 与软银的愿景基金进行比较，因为与软银一样，该公司也拥有大量消费互联网公司的股份。其电子商务投资组合不包括其最有价值的投资，即中国互联网游戏和社交媒体公司腾讯控股的价值 1750 亿美元的股份。

在 Prosus 的投资回报中，来自腾讯的回报占据了主导地位。今年 4 月份，Prosus 出售了价值 150 亿美元的腾讯股份，首此交易推动，Prosus 录得了 159 亿美元的净利润，高于去年同期的 28.9 亿美元。

8 月，Prosus 与南非的 Naspers 建立了交叉持股结构，根据这笔交易，Prosus 股东拥有两家公司 60% 的相关资产，但 Naspers 保留了控制权。双方还共用一个董事会。

同为腾讯股东的南非科技投资方 Naspers 也在周一表示，在腾讯的巨大贡献下，其上半年的利润攀升了 11%，该公司间接持有腾讯 29% 的股份。

Naspers 核心每股收益为 416 美分，而去年同期为 376 美分，这一数字剔除了非经营性项目的收益或损失。

按照市值计算，Naspers 是非洲最大的企业，该公司通过 Prosus 在全球多个地方投资了许多互联网企业，这些企业为来自巴西、印度、中国和欧洲等地，覆盖分类广告、食品配送、支付和教育等领域。然而，该公司投资过的大多数企业都无法带来可观的回报，但是他们持有的腾讯股份却产生的巨大的收益。

从去年开始，其电子商务投资组合（不包括腾讯）开始显现出快速增长的迹象。

迪杰克在声明中称：“我们的进步反映出，我们的电子商务投资组合的价值正在不断增加，为了抓住未来的重大机遇，我们加强了对核心领域的投资。”

Naspers 还持有媒体企业 Media24 和南非电子商务企业 takealot.com 的股份，该公司上半年的营收为 172 亿美元，比一年前增长了 29%。