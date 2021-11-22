腾讯注资元宇宙，联合领投国际隔空触觉技术公司

在元宇宙世界里“买买买”的腾讯又有新动向了。这一次，他们看准的是开发隔空触觉技术的英国公司 Ultraleap。

嗯，就是前不久 Meta（Facebook）用一副触觉手套体验的那种隔空触觉。

最近，Ultraleap 官方发布公告，表示已完成 8200 万美元（约 5.2 亿人民币）D 轮融资。

此轮融资由腾讯、British Patient Capital 和招商银行联合领投。

今年 6 月，就有传闻称腾讯拟 5000 万美元 （约 3.3 亿人民币）投资 Ultraleap。而更早以前，Ultraleap 的前身之一 Leap Motion 更是让苹果两次想将其收入麾下。

这不禁让人好奇，为何 Ultraleap 能频频得到大厂们的青睐呢？

用超声波实现空中触觉

Ultraleap 是由英国公司 Ultrahaptics 和美国公司 Leap Motion 合并而来，主打手部追踪和隔空触觉技术。

其中的隔空触觉技术，正是与最近 Meta 推出的触觉手套有异曲同工之处，都是能够让人不接触实物，就体会到虚拟的触觉。

不过和 Meta 完全不同的是，Ultraleap 实现这一体验无需佩戴任何设备，只需通过超声波就能裸手体验到虚拟触觉。

它名叫“STRATO Inspire”，是一个即插即用的触觉反馈模块。

在这上面整齐排布了非常多小型超声波扬声器，Ultraleap 通过算法让这些扬声器在一定的时间差内触发，并让它们在空中的某一位点汇合。

Ultraleap 会用手部追踪技术让这一位点落在人手上，从而实现了隔空触觉。

2017 年，官方曾出过一个有趣的 demo：只要在《星球大战》的海报前挥一挥手，就能触摸到“原力”了。

随着海报上的能量爆炸，体验者手上也会隔空体验到一种刺痛感。

不过当时创始人 Tom Carter 表示，STRATO Inspire 还不能让人感受到非常细微的触觉。

而从长远来看，Carter 认为这项技术可以被应用在汽车场景中。通过超声波传感和语音技术的结合，Ultraleap 可以让驾驶员的视线无需从道路上移开，在空中就能操作导航或者其他控制界面。

这也是 Ultraleap 多年来一直想实现的事 —— 非接触式的人机交互。

公司多年推出的技术也都是围绕这一目标，比如手部追踪、VR 头显以及相关软件和摄像头模组。

手势追踪不必多说，当年 Leap Motion 正是凭借这一技术在科技圈名声大噪。

他们的技术主要是通过红外线照射对手部位点进行追踪，然后相应软件会在电脑内生成手部的动作模型，主要是对手部关节、骨骼的模拟。

就在最近，他们刚刚推出了第五代手部追踪软件 Gemini，目前支持 Windows 系统，可与其旗下的 VR 头显连接使用，之后还将支持 MacOS 和 Linux。

腾讯：元宇宙投资狂魔

据官方消息，此次 D 轮融资中，新晋投资方包括腾讯、British Patient Capital、招商银行旗下招银国际，以及原有投资者 Mayfair Equity Partners 和 IP Group plc，各方投资金额并未透露。

再一次看到腾讯注资的身影，似乎已经并不稀奇。

毕竟早在 2020 年初，腾讯就投资了 Roblox。

今年 3 月，Roblox 在美国纽约证券交易所正式上市，成为“元宇宙概念第一股”。

更早之前，腾讯还投资了另一家元宇宙游戏公司 Epic Games，它是 3D 内容及 AR/VR 内容开发引擎 Unreal Engine 的开发商。

而除了元宇宙的入口 —— 游戏、AR、VR 领域，底层技术云计算上，腾讯的发展也不容小觑。

据 IDC 发布的《2021 年第二季度中国公有云市场数据》显示，目前腾讯云市场份额在国内排名第二。

如今，腾讯又注资一家虚拟交互技术公司，真可谓是在元宇宙的“买买买”狂魔了。