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索尼 Xperia 1 三代注册机主将获得 Xperia PRO-I 5200 元优惠券

2021/11/22 19:09:28 来源：IT之家 作者：孤城 责编：孤城
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IT之家 11 月 22 日消息， 索尼 Xperia PRO-I 手机将于今日 20:00 开启预售，售价 10999 元，12 月初正式上市。

根据索尼数码博主 @ZACKBUKS 的消息，如果你是 Xperia 1 系列的三代机主，并且在 11 月 16 日之前已经完成了产品注册记录，将可获得 Xperia PRO-I 新机 5200 元优惠券。

具体来看，要想获得 Xperia PRO-I 5200 元立减优惠券，需同时满足以下三个条件：（1）完成 Xperia 1 III 产品注册（2）完成 Xperia 1 II 或 Xperia 5 II 产品注册（3）完成 Xperia 1 或 Xperia 5 产品注册。

Xperia PRO-l 3500 元立减优惠券需同时满足两个条件：（1）完成 Xperia1 III 产品注册（2）完成 Xperia 1 III 或 Xperia 5 II 产品注册（3）完成 Xperia 1 或 Xperia 5 产品注册。

IT之家了解到，Xperia PRO-I 的主打卖点是影像功能。这款手机搭载 1 英寸影像传感器和移动版 BIONZ X 影像处理器，支持 315 个相位检测自动对焦点，能够覆盖 90% 的画面。它还支持“眼部自动对焦”和“实时追踪”的功能，通过 AI 处理技术可实现高精度的移动物体追踪。

核心配置方面，这款手机搭载高通骁龙 888 5G 移动平台，配备 6.5 英寸 4K 120Hz 的 OLED 屏，拥有 12GB RAM 与 512GB ROM。

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关键词：索尼xperia

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