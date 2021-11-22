华米 Amazfit GTR 3 Pro 血压筛查研究正式上线

IT之家 11 月 22 日消息，华米科技官方宣布，Amazfit GTR 3 Pro 血压筛查研究正式上线。

IT之家获悉，进入血压筛查研究后，用户可以用 Amazfit GTR 3 Pro 开放的血压监测功能记录血压变化。

通过华米科技自研的 BioTracker 3.0 PPG 生物追踪光学传感器，Amazfit GTR 3 Pro 能够探测人体腕部 PPG 信号。PPG 信号特征与血压存在相关性，在正式使用前，用户需要用符合认证标准的血压仪进行校准，利 PumpBeats 血压监测引擎，手表能分析出两者的相关性，从而支持后续测量。

手表测量的血压数据会于研究平台自动分析，一旦符合“可疑高血压”的诊断标准，经研究医生复核后，会在 App 端发出“可疑高血压”的预警，并将相关信息交给研究人员。判断为“可疑高血压”的用户，如果住在北京、武汉、上海这三个城市，经过专科医生复核后即有机会被导入到 3 家三甲医院高血压专科，免费进行 24 小时动态血压检查。

下面是操作视频：

操作注意事项

1.使用前需用符合认证标准的血压仪进行设备校准，具体操作详见视频。

2.因血压会根据季节进行变化，为保证测量准确性，需要至少每隔 28 天校准一次。

3.血压校准/测量前需静坐 5 分钟，测量时佩戴手表的手腕需与心脏保持同一水平高度，同时禁止说话和活动。

4.测量时，手表需佩戴在距手腕 1-2 指处。