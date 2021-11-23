AI 独角兽企业商汤科技通过港交所上市聆讯

IT之家 11 月 23 日消息，根据港交所文件，AI 独角兽企业商汤科技已经通过港交所上市聆讯。联席保荐人为中金公司、海通国际和汇丰银行。

据港交所披露，商汤科技最早在 8 月 27 日就已向港交所递交上市申请。

招股书显示，商汤科技 2021 年上半年营收 16.52 亿元，去年同期为 8.61 亿元，同比增长 91.87%。2021 年上半年期间亏损 37.13 亿元，去年同期亏损 53.33 亿元，非国际财务报告准则下净亏损额为 7.26 亿元，去年同期亏损 11.00 亿元，同比减亏。

在研发方面，招股书显示，2018 年、2019 年、2020 年及 2021 年上半年，商汤科技研发开支分别为人民币 8.49 亿元、19.2 亿元、24.5 亿元及 17.7 亿元。

据官网介绍，商汤科技是一家人工智能软件公司，业务涵盖智慧商业、智慧城市、智慧生活、智能汽车四大板块，商汤还打造了新型人工智能基础设施 ——SenseCore 商汤 AI 大装置，打通算力、算法和平台。

IT之家了解到，招股书还指出，截至 2021 年 6 月 30 日，商汤科技软件平台的客户数量合计已超过 2400 家，其中包括超过 250 家《财富》500 强企业及上市公司，119 个城市以及超过 30 余家汽车企业，同时还赋能了超过 4.5 亿部手机及 200 多款手机应用程序。