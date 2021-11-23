高通官宣骁龙 8 Gen 1 旗舰芯片：骁龙成为独立品牌，不再以三位数命名产品

为骁龙平台提供了一种新的简化且一致的命名结构，使客户更容易发现和选择骁龙支持的设备。这意味着骁龙平台将过渡到一个个位数系列和产品代数的组合，与其他产品类别保持一致 —— 从最新的旗舰骁龙 8 系列平台开始（也就是骁龙 8 Gen 1）。