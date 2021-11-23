高通官宣骁龙 8 Gen 1 旗舰芯片：骁龙成为独立品牌，不再以三位数命名产品

IT之家 11 月 23 日消息，高通公司已宣布对其 Snapdragon（骁龙）芯片的品牌方式进行了一些关键更改，包括改变其多年来一直用于区分其产品的三位数编号。
高通在官网发表了一篇《欢迎来到骁龙的新时代》文章，透露了关于骁龙品牌变更的多项内容。
根据高通的说法，骁龙品牌的变更如下：
高通和骁龙品牌分开。今后，骁龙将成为一个独立的产品品牌，在适当的情况下与高通公司的品牌有特定的联系。
新的代表性颜色已经被引入，包括午夜黑（Midnight）、炮铜色（Gunmetal）、镍（Nickel）、骁龙红和金色。
骁龙标志性的“火球（fireball）”将获得新的突出地位，并在新的视觉资产和其他创造性执行中表现出来。
为骁龙平台提供了一种新的简化且一致的命名结构，使客户更容易发现和选择骁龙支持的设备。这意味着骁龙平台将过渡到一个个位数系列和产品代数的组合，与其他产品类别保持一致 —— 从最新的旗舰骁龙 8 系列平台开始（也就是骁龙 8 Gen 1）。
gold（金色）将仅用于代表顶级产品。
5G 已经在骁龙产品组合中无处不在，无需专门针对资产进行宣传。展望未来，借助骁龙连接的平台，5G 将成为一个既定目标。
骁龙标志经过重新设计，具有更干净、现代、直观的外观。
汽车产品组合现在在平台和体验层都是 100% 骁龙品牌。
IT之家了解到，高通将于 11 月 30 日至 12 月 2 日举行 2021 年度骁龙技术峰会，预计将会带来最新的骁龙 8 Gen1 旗舰芯片，以及骁龙品牌的后续更新计划。