迟迟未原生支持苹果 HomePod，部分 Spotify 用户转向 Apple Music 等平台

IT之家 11 月 23 日消息，据 MacRumors 报道，因为 Spotify 一直缺乏对苹果 HomePod 的原生支持，不少 Spotify 用户纷纷取消订阅，转向 Apple Music 等流媒体平台。

在 2020 年全球开发者大会上，苹果宣布 HomePod 支持添加第三方音乐服务。几个月后，苹果重点介绍了一些支持 HomePod 的音乐程序，包括 Amazon Music、Pandora 和 iHeartRadio。

Spotify 曾表示计划在其 iOS 应用程序中支持 AirPlay 2 。虽然 AirPlay 2 允许用户通过他们的 HomePod 播放 Spotify 上的音乐内容，但其并非原生支持 HomePod 。

原生支持 HomePod 将允许用户使用 Siri 从其 HomePod 播放 Spotify 音乐，而无需打开应用程序并手动选择扬声器。

报道称，Spotify 拒绝支持 HomePod 的原因目前还不清楚，Spotify 也没有回复 MacRumors 的询问邮件。

IT之家了解到，虽然在宣布支持第三方音乐服务时，苹果 HomePod 还是一个比较小众的产品，但苹果在最近推出了多种颜色的、相对比较便宜的 HomePod mini，其正在慢慢成为美国主流音乐产品。