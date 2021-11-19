Spotify 播客订阅现已向全球范围扩张，新增 33 个新市场

11 月 19 日消息，据国外媒体报道，Spotify 今天宣布，除美国地区之外，现已向全球至少 33 个新市场推出播客订阅服务，包括英国、澳大利亚、新加坡、新西兰、意大利等。

Spotify 在 4 月就宣布将推出自家播客订阅服务以抗衡苹果，8 月首先在美国地区推出，而现在，这项服务将扩展到全球 33 个国家和地区。Spotify 付费播客服务允许创作者收取额外费用来提供特定或纯净内容，或优先收听。创作者在 2023 年之前加入可以保留基本交易费用外的所有收入，不过之后 Spotify 将从中收取 5% 的抽成。

另外，Spotify 还新增一项，即允许创作者下载用户的联系信息列表。内容上，其宣布已经与 J.J. Abrams 的 Bad Robot Audio 达成多年合作，未来将“优先”提供该团队的原创作品。

Spotify 在播客订阅赛道上比苹果晚一些，苹果早在 5 月就已经向全球 170 个国家和地区提供付费播客选项。不过苹果播客从创作者收入中抽取 30% ，第二年将降至 15% ，相比之下 Spotify 的 5% 抽成比例要低的多。

据悉，从下周开始，Spotify 播客服务还会进一步扩展到加拿大、德国、奥地利和法国地区。