美团公开“订单分配”算法规则：会选择时间更宽裕、更顺路的骑手配送

IT之家 11 月 5 日消息，美团 Meituan 官方微信公众号今日发文称，9 月，其公布了外卖配送的“预估送达时间”算法，今天继续向大家公开外卖配送中的“订单分配”算法规则。

美团公开了外卖配送中的“订单分配”算法规则，并针对商家出餐慢、联系不到用户、电动车突然故障等异常情况，优化算法策略，目前，有两项正在持续迭代的调整：一是启动“出餐后调度”试点；二是推出“主动改派”功能。

据IT之家了解，一个订单意味着三端需求：用户希望早点吃上饭、商家希望一出餐就有骑手取走、骑手希望接到的都是顺路的订单。在综合三端体验前提下，“订单分配”算法会选择时间更宽裕、更顺路的骑手进行订单配送，让骑手在合理的劳动强度下获得更多收入。

当后台接到一个新订单时，“订单分配”算法会基于骑手当前的位置和手头已有订单量，预估出骑手如果新接该订单需要的配送时间，以及对现有订单是否产生超时影响。为保障合理的劳动强度，在预估时间时，算法会为骑手留出一定的富余时间。在对配送范围内所有骑手的送餐情况进行分析后，“订单分配”算法会把订单分配给时间充裕的骑手。在送单过程中，骑手可参考系统建议，并根据自己的经验自主决定送单顺序。

美团方面称，针对在新手期的骑手，订单分配机制会给予一定倾斜，如为他们匹配距离近、顺路、配送难度相对更低的订单。

启动“出餐后调度”试点后，商家通过美团免费发放的终端智能硬件产品“出餐宝”，可以上报出餐情况，出餐完毕后，后台再调度骑手到店取餐，这样既能帮助减缓等餐带给骑手的配送压力，也能提升商家在出餐环节的体验。目前，全国已经有 2400 个门店参与试点。在试点城市南昌，首批 32 家门店试点情况显示：骑手平均等餐时长下降了 51%，约 72% 的商家反馈整体体验变好。

此外，美团还推出“主动改派”功能，当检测到骑手因电动车突然故障等原因，导致正在配送的其他订单有超时风险时，骑手 App 会主动向骑手发起改派弹窗，由骑手自主决定接受或拒绝改派。目前，这个功能已在长春、银川、青岛等多个城市试点，从试点数据来看，接受改派的骑手超时情况最高下降了 51.79%。

除了“系统主动改派”功能，美团推出了”站长改派“功能，对于系统没有及时识别或者暂时没有能力及时识别到的突发状况，骑手可以上报给站长，进行“站长改派”。美团方面表示，保障骑手的配送安全也是“订单分配”环节需要重点考虑的，美团会通过帮助骑手设置接单上限数量的方式，保障骑手的劳动安全。