搭载 Android 12 系统的三星 Galaxy S10/Note 10 现身 Geekbench

IT之家 11 月 23 日消息，三星似乎已经在为其 2019 年的旗舰手机 Galaxy S10 和 Note 10 系列开发基于 Android 12 的 One UI 4.0，上述手机已经搭载 Android 12 系统出现在 Geekbench 上，推测三星现在正在测试，将在未来几个月推出第一个公开版本。

过去几天，搭载 Android 12 的 Galaxy S10 5G 和 Galaxy Note 10 5G 出现在 Geekbench 上，虽然存在一定造假的可能性，使这些 Galaxy 旗舰看起来像在运行安卓 12 系统，但基准分数在正常范围内，Geekbench 上列出的硬件规格也是如此。

至于 Galaxy S10 和 Note 10 系列何时可能获得 One UI 4.0，IT之家了解到，三星的路线图已经证实，该公司的目标是明年 1 月至少在一些市场提供，在其他市场，更新可能会晚些发布，而在某些市场，可能会更早上线。根据 Oculus 公司的说法，Galaxy S10 系列可能最早在 12 月就会得到安卓 12。

有多少 One UI 4.0 的功能会支持 Galaxy S10 和 Note 10 系列也值得关注，尤其是因为安卓 12 将是上述机型最后一次安卓大版本更新。