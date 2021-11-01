首页
IT圈
辣品
设置
  • 日夜间
    白天
  • 主题色
投稿
订阅
软媒应用
首页 > 安卓之家>安卓新闻

小米 MIX4 开始陆续推送 MIUI 开发版内测 21.10.29，基于安卓 12

2021/11/1 18:46:13 来源：IT之家 作者：江离 责编：江离
评论：

IT之家 11 月 1 日消息，感谢IT之家网友 @衛藤可奈美 的线索投递，小米官方今日发布 MIUI 开发版内测更新说明称，小米 MIX4 的 MIUI 开发版内测 21.10.29 版本今天陆续发布，部分机型已经发布。

内测更新说明

  • 1.小米 MIX4 首次发布基于安卓 12 的开发版，多项优化与改进，向勇敢尝鲜的米粉们致敬。

  • 2.由于 Android 大版本升级，Redmi K40 游戏增强版、Redmi Note 10 Pro 2021 年 10 月 25 日起暂停发布内测，在内测周度参与标准中，大家可对正在使用的版本投票和发布体验贴。

  • 3.为给米粉朋友们相对更好的测试版本使用体验，小米 11 Ultra、小米 11 Pro 正在进一步测试系统稳定性，稍后出测试结果。

  • 4.开发版内测版本问题逐步修复后，会陆续推送开发版公测版本。

  • 5.2021 年 11 月 27 日起，以下机型将停止开发版内测公测：小米 9、小米 9 SE、Redmi K20 Pro、Redmi K20、小米 CC9 美图定制版、Redmi Note 8 Pro、小米 CC9、Redmi Note 8、小米 9 Pro。

IT之家了解到，更新日志显示，本次更新提高系统稳定性，优化系统的流畅度。

此外，在升级之前，系统还会进行风险提示：本次升级为安卓跨版本升级，一些第三方应用未进行安卓 12 适配，会影响其正常使用

下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：MIUIAndroid 12小米 MIX4

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 魔方 旗鱼浏览器（极速内核） 云日历 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用