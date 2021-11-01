小米 MIX4 开始陆续推送 MIUI 开发版内测 21.10.29，基于安卓 12

IT之家 11 月 1 日消息，感谢IT之家网友 @衛藤可奈美 的线索投递，小米官方今日发布 MIUI 开发版内测更新说明称，小米 MIX4 的 MIUI 开发版内测 21.10.29 版本今天陆续发布，部分机型已经发布。

1.小米 MIX4 首次发布基于安卓 12 的开发版，多项优化与改进，向勇敢尝鲜的米粉们致敬。

2.由于 Android 大版本升级，Redmi K40 游戏增强版、Redmi Note 10 Pro 2021 年 10 月 25 日起暂停发布内测，在内测周度参与标准中，大家可对正在使用的版本投票和发布体验贴。

3.为给米粉朋友们相对更好的测试版本使用体验，小米 11 Ultra、小米 11 Pro 正在进一步测试系统稳定性，稍后出测试结果。

4.开发版内测版本问题逐步修复后，会陆续推送开发版公测版本。