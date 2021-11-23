SensorTower 10 月全球热门移动游戏下载量 TOP10：吃鸡游戏《Free Fire》排第一

IT之家 11 月 23 日消息，Sensor Tower 商店情报数据显示，Garena《Free Fire》以 3400 万次下载，位列 10 月全球移动游戏下载榜榜首，相较去年同期增长 72%。印度是该游戏第一大市场，贡献了 30% 的下载量；其次是巴西，占 12%。

▲ 全球热门移动游戏下载量 TOP10 完整榜单请见上文图表。注：下载量仅统计 App Store 和 Google Play，不包括中国及其他地区第三方安卓市场。

Idil Morgul《Candy Challenge 3D》以将近 1900 万次下载排名第 2。美国是下载量最大的市场，占 12.2%；其次是巴西，占 9.3%。

排名前五的另外 3 款游戏依次 Roblox Corporation《Roblox》、Azur《Cookie Carver》，Sybo Games《Subway Surfers》。

2021 年 10 月，全球手游在 App Store 和 Google Play 的下载量为 45 亿次，同比增长 1.3%。印度市场以 7.62 亿次下载排名第 1，占全球总下载量的 16.8%。美国市场以 8.6% 的下载量排名第 2，其次是巴西市场，占 8.3%。

受 Netflix 热门电视剧《鱿鱼游戏 Squid Game》启发，多款借鉴该主题的手机游戏在 10 月份涌入市场，其中《Candy Challenge 3D》、《Cookie Carver》和 Abi Game Studio 的《456》都进入全球下载量排行榜前 10 名。本期，这三款游戏在全球 App Store 和 Google Play 的总下载量达到 5320 万。

IT之家了解到，《Free Fire 》是一款大逃杀类型的荒岛生存射击游戏，开发商为 Garena，腾讯持有 Garena 的 39.8% 股份，是其最大股东。这家公司去年 10 月更名 Sea Limited 后，已经在纽交所上市，目前该公司市值约为 41.8 亿美元。Sea 公司除了游戏业务外，还有社交电商和支付服务等业务，但游戏是其营收的主要来源。

说明：Sensor Tower 下载量数据仅统计 App Store 或 Google Play 账号首次安装，同一个账号在不同或相同设备的多次安装不重复统计。下载量数据已合并同一个应用的多个版本，如 Facebook 和 Facebook Lite。