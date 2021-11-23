教科书式的双赢：三星 Galaxy Watch 4 系列改用 Wear OS，两者市占率大幅提升

11 月 23 日消息，三星 Galaxy Watch 4 系列转向 Wear OS 阵营之后，市场占比从上一年同期的 10% 增长到 14%，而 Wear OS 的季度市场份额更是从 4% 一跃提升到 17%。

Counterpoint Research 新发布的全球智能手表跟踪报告显示，今年第三季度全球智能手表出货量同比增长 16%，延续了上季度两位数增长的势头。

当中最猛的三星，其 Galaxy Watch 4 系列在今年 8 月发布，有 Galaxy Watch 4 和 Galaxy Watch 4 Classic 两款，这一代最大变化是从自家的 Tizen 系统，切换成基于 Google Wear OS 的 One UI Watch 系统。

▲ 全球智能手表出货量前六名↑，图源 Counterpoint Research

双方的合作是教科书式的双赢，Galaxy Watch 4 系列的出货量远高于预期，三星刷新了自己的季度出货量记录，智能手表出货量仅次于苹果，占比从去年同期的 10% 增长到 14%，而 Wear OS 的季度市场份额也从可怜的 4% 暴涨到 17%。

苹果在 2021 年三季度仍然是第一，但市场占比从上一年同期的 28% 下降到 22%，部分原因是 Apple Watch Series 7 的数据要到第四季度才能体现。

华米 Amazfit 凭借欧洲市场的表现排名第三，占比从上年同期的 5% 微涨到 6%。而华为因为众所周知的原因，从上一年同期的第二（当时占比 14%）滑落到 5%。

本季度，印度品牌增长迅猛。印度智能手表市场排名第一、第二的 Noise 和 boAt，其出货量是上一季度的两倍多。

市场上的智能手表价格并不算很高，2021 年第三季度，2/3 智能手表的售价都低于 100 美元（约合 640 元人民币）。Counterpoint Research 高级分析师 Sujeong Lim 表示：“Galaxy Watch 4 系列的总出货量的 60% 以上，都是销往北美和欧洲这些中高价位机型占比较高的地区，为进一步扩大市场份额，三星预计将在 2、3 年内针对快速增长的亚洲市场推出低价机型”。

▲ 全球智能手表系统占比变化↑，图源 Counterpoint Research

比起厂商的占比变动，智能手表操作系统的变化就更大了。Wear OS 暴涨到 17%，仅次于苹果的 watchOS（22%），随后是华米的 Amazfit OS、Fitbit OS 和 Lite OS。

智能手表市场还是百花争鸣的状况，很多厂商都是自研系统或者 RTOS 系统（就是被大家调侃为大号手环系统的那个）。Counterpoint Research 预测，随着用户对第三方 App 支持的重视程度提升，真・智能系统的占比会提升。不过，国内用户可能会有另外一番看法就是了。