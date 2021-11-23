vivo Y76 发布：配备天玑 700、5000 万像素三摄、44W 快充

IT之家 11 月 23 日消息，本月早些时候，vivo 在中国市场推出了 vivo Y76s 5G 智能手机，主要配置包括天玑 810 芯片组、5000 万像素双摄像头和 44W 快速充电。现在，该公司又在马来西亚发布了 vivo Y76，搭载 5000 万像素的三摄像头，但处理器为比较弱的天玑 700 芯片。

vivo Y76 的尺寸为 163.84 x 75 x 7.79 毫米，重量为 175 克，有一个 6.58 英寸的 IPS LCD 水滴显示屏，1080 x 2408 分辨率，20:9 的长宽比，最高 460nits 的亮度，屏占比达 90.6%。

vivo Y76 正面有一个 1600 万像素的自拍摄像头，背面为三摄，包括一个具有 f/1.8 光圈的 5000 万像素主摄像头，一个 200 万像素的深度传感器，以及一个 200 万像素的微距摄像头。这款手机提供的摄影功能包括：超级夜间模式、双视角模式、超稳定视频、面部美容、双重曝光、全高清视频录制和慢动作视频拍摄。

vivo Y76 搭载天玑 700 芯片组和 8GB 的内存，配备了 4GB 的虚拟内存和 128G 的存储，提供 microSD 卡插槽。

vivo Y76 搭载基于 Android 11 的 FunTouch OS 12，有 4100mAh 的电池，支持 44W 快速充电。该设备的其他功能包括：支持双卡、5G、Wi-Fi 802.11ac、蓝牙 5.1、GPS、USB-C、3.5 毫米音频插孔和侧面指纹扫描。

IT之家了解到，vivo Y76 已经登陆马来西亚，价格为 1299 马来西亚林吉特（约 1979 元），有两种颜色，为午夜空间和宇宙极光，目前还不清楚该机是否会登陆其它市场。