ST 众泰：公司仍在按计划寻求与新能源汽车行业龙头推进重整工作

此前，有投资者在投资者互动平台提问：去年官网发布，力争引进大型商贸流通企业，寻求与新能源汽车行业龙头进行全方位合作，发挥大企业的引领带头作用。此次公司重整重组动用的资源也是空前的，请问是否在按照这个总原则持续推进？

ST 众泰 11 月 23 日在投资者互动平台表示，公司仍按计划推进重整工作。目前，众泰汽车仍在寻求与新能源汽车行业龙头进行全方位合作，发挥大企业的引领带头作用；逐渐成长为具有核心竞争优势的汽车产业民族自主品牌。

据了解，众泰汽车 2019 年出现震惊汽车行业的百亿亏损；2020 年再度亏损 108.01 亿元。目前其汽车整车业务已处于停产状态，大部分关键技术人员已离职。

11 月中旬，众泰汽车发布《众泰汽车股份有限公司管理人关于公司重整进展的公告》称，2021 年 9 月 30 日，根据评审投票结果最终确定由江苏深商控股集团有限公司（以下简称“江苏深商”）作为公司重整投资人，上海钛启汽车科技合伙企业（有限合伙）、湖南致博智车股权投资合伙企业（有限合伙）作为公司的后顺位备选重整投资人。

当日，众泰汽车及管理人与江苏深商签署了《众泰汽车股份有限公司重整投资协议》，重整投资款为 20 亿元，江苏深商同日向指定账户打款 5.5 亿元作为履行保证金（前期支付的 5000 万元报名保证金自动转入）。剩余 14.5 亿元重整投资款根据协议应于 2021 年 10 月 25 日前支付。

据众泰汽车股份有限公司关于《公司及下属子公司债权人会议表决情况的公告》显示，截至重整计划草案提交债权人会议表决，众泰汽车无职工债权和税款债权。对未纳入重整资产范围的财产享有担保权的债权人，因重整计划草案对其权益并未进行调整，不参与重整计划草案的表决。本次债权人会议设普通债权组对众泰汽车重整计划草案进行表决。

截至如上公告提交之时，众泰汽车普通债权组出席会议的有表决权的债权人共 36 家，其中，表决同意重整计划草案的债权人共 28 家，占出席会议的有表决权的债权人的 77.78%，已超过出席会议有表决权的债权人的半数；其所代表债权金额为 4,667,855,643.82 元，占普通债权总额 5,654,549,218.52 的 82.55%，已超过普通债权总额的三分之二。

截止到发稿日（11 月 23 日），众泰汽车股权架构没有发生变化。众泰汽车表示，若公司重整计划获得法院裁定批准，重整计划的执行如涉及行政审批备案的，行政审批备案结果存在不确定性；若公司重整计划获得法院裁定批准并顺利执行，根据出资人权益调整方案，公司将实施资本公积转增股本，转增股份分配和处置后，公司股本结构将发生变化，公司控股股东可能发生变化。