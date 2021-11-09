节能减碳：核电机组取代燃煤锅炉供热，山东海阳成全国首个零碳供暖城市

IT之家 11 月 9 日消息，国家电投“暖核一号”—— 国家能源核能供热商用示范工程二期 450 万平方米项目在山东海阳提前 6 天投运，供暖面积覆盖海阳全城区，惠及 20 万居民。这也代表着，海阳成为全国首个“零碳”供暖城市。

据称，“暖核一号”减排的二氧化碳粗略估算大致相当于海阳市一半小汽车的排放量，因此该项目可有效改善区域供暖季大气环境和海洋生态环境。

据国家电投介绍，核电厂热电联产主要是从核电机组抽取高压缸排汽作为热源，通过换热站进行多级换热，最后经市政供热管网，将热量传递至用户。在此过程中，只有热量的传递，没有水的交换，确保核能供热安全可靠。

海阳 70 万平方米供热项目实施以后，全厂热效率由 36.69% 提升为 37.17%；450 万平方米供热项目投运以后，热效率提高至 39.94%。3000 万平方米供热项目投运后，热效率将提升到 55.9%，是原来的 1.5 倍。

值得一提的是，若海阳核电两台机组同时开展 3000 万平方米供热，能源贡献力相当于再造一个百万千瓦级核电机组。

IT之家了解到，该项目投运后，海阳核电 1 号机组将成为世界上最大的热电联产机组，同时也完全取代了当地 12 台燃煤锅炉，每个供暖季预计节约原煤 10 万吨，减排二氧化碳 18 万吨、烟尘 691 吨、氮氧化物 1123 吨、二氧化硫 1188 吨，同时减少向环境排放热量 1.3×1016 焦耳，相当于种植阔叶林 1000 公顷。

海阳核电一期工程（1 号、2 号机组）是我国三代核电自主化依托项目，分别于 2018 年 10 月、2019 年 1 月投入商运，截至 2021 年 10 月底，两台机组已累计发电约 600 亿度。

在 2018 年海阳核电 1 号机组商运当年，山东核电公司提出了核能供热的构想，逐步开展大型压水堆热电联产研究与实践。目前，单台核电机组供热 3000 万平方米的科研工程正在推进中，供热范围可覆盖方圆 130 公里区域。