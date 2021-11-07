工信部：统筹研究支持新能源汽车加快发展的系列政策举措

IT之家 11 月 7 日消息，据中证网报道，工业和信息化部装备工业一司副司长郭守刚今日在第四届进博会期间举行的“中国汽车产业发展论坛”上表示，发挥节能与新能源汽车部际联席会议机制作用，统筹研究支持新能源汽车加快发展的系列政策举措。

他认为，研究提升新能源汽车安全技术标准，加强智能网联汽车数据安全、网络安全和软件升级备案管理。加快充换电基础设施建设，提升互联互通水平，提高新能源汽车使用便利性。

从此前工信部披露的信息来看，截至 9 月底新能源汽车产销量均超过 210 万辆，全球领先地位进一步巩固。

工业和信息化部新闻发言人罗俊杰表示，围绕关系国计民生的重点行业，我们统筹推进固根基、扬优势、补短板、锻长板，着力保障产业链供应链稳定和发展。深入开展制造业强链补链，采用“揭榜挂帅”等方式，加快关键核心技术攻关。组建汽车半导体应用推广工作组，组织产业链上下游建立汽车芯片协同攻关机制，推动提升汽车芯片供应能力。

罗俊杰还表示，截至目前，汽车产业受芯片短缺的影响还比较明显，但是综合各种意向看，预计四季度相比三季度会有所缓解。

IT之家了解到，10 月 12 日，中国汽车工业协会发布的数据显示，9 月新能源汽车产销再创新高。9 月，新能源汽车产销均超过 35 万辆，市场渗透率达 17.3%。1-9 月，新能源汽车产销分别达到 216.6 万辆和 215.7 万辆，同比增长 1.8 倍和 1.9 倍。

此外，日前公安部发布统计数据称，截至 9 月，全国新能源汽车保有量达 678 万辆，占汽车总量的 2.28%。其中纯电动汽车保有量 552 万辆，占新能源汽车总量的 81.53%。从新注册登记情况看，2021 年前三季度，全国新注册登记新能源汽车 187.1 万辆，同比增加 119.9 万辆，增长 178.49%。