不叫一加 9 RT，消息称“一加 RT”手机将在印度发布：售价约 3424 元起

IT之家 11 月 23 日消息，一加 9 RT 手机已经在中国地区推出，然而，中国并不是一加承诺将该智能手机带到的唯一市场。印度和欧洲的用户都在等待这款中端一加智能手机抵达他们的市场。然而，有证据表明，一加 9 RT 可能会以不同的名字在印度市场推出。

虽然一加有可能为一加 9 RT 的印度版本使用不同的名称，但这两款设备在规格和设计方面不会有任何差异。换句话说，这就是一加将在其他地区推出的一加 9 RT，但将只是使用了不同的名称。

IT之家获悉，一加 9 RT 配备了骁龙 888 芯片，搭载了三星 E4 AMOLED 显示屏，UFS 3.1 存储，索尼 IMX766 传感器，4500mAh 电池，65W 快速充电，USB-C，Wi-Fi 6，NFC，屏下指纹识别器，蓝牙 5.2。这款智能手机搭载了 5000 万像素的主摄像头，1600 万像素的广角摄像头，200 万像素的微距摄像头，以及 1600 万像素的自拍摄像头。后置摄像头可以以 60 帧的速度录制 4K 视频，而前置摄像头可以以 30 帧的速度录制 1080p 视频。

目前，我们还不知道这款智能手机何时在印度和欧洲地区上市。但印度的用户将不必为一加 RT 等待更长时间。

根据爆料传闻，一加 RT 在印度的售价可能在 40000 印度卢比（约 3424 元人民币）至 44000 印度卢比（约 3766.4 元人民币）之间。