一加 9R 手机 ColorOS 12（基于安卓 12）内测招募开启

IT之家 11 月 3 日消息，一加社区今天下午发布了 OnePlus 9R 5G ColorOS 12 x Android 12 内测招募公告。

ColorOS 12 内测招募开始，OnePlus 9R 5G 的加油们快看过来，在这里你能体验到基于 Android 12 的 ColorOS 12，同时也可为 ColorOS 12 的开发与建设提出宝贵的意见。

【特别提醒】

★ 重要：本次为 ColorOS 12 升级内测招募，为避免升级过程中数据丢失，升级前请务必先做好数据备份！

★ 重要：本次升级方式为系统直接推送，报名成功并通过审核后会陆续收到推送，请确认你能够接受内测版本的潜在风险等问题再进行报名。

【申请条件】

1、持有一加 9R 机型；

2、喜欢体验手机各项功能，乐于尝鲜升级；

3、能够接受测试版本存在的不稳定、不兼容等问题；

4、每周使用手机时间超 30 小时；

5、有评测和 ROM 内测经验者或开发者优先；

6、有积极向上，乐观开朗，求同存异的心态；

7、在社区等平台表现良好，没有违规行为。

【申请须知】

1、由于此内测版本尚处于开发阶段，系统稳定性有一定潜在风险和体验不佳之处，版本可能存在部分 Bug、耗电异常等问题。如果你追求手机长期稳定使用，请谨慎报名。

2、升级前请务必提前备份个人重要数据，避免升级后不兼容或其他情况导致数据丢失。

3、当前仍有较多常用三方应用与 Android 12 不兼容，如中国银行、个人所得税、快手等，升级后可能会出现第三方应用无法正常使用的情况。三方应用的兼容性依赖于各厂家与 Android 12 系统的适配，如果你经常且必须要使用名单中的三方应用，建议等待稳定版本。

【报名方式】

1、请确保手机版本已经升级到基础版本 A.12 （版本号查看方法：设置 > 关于手机 > 版本信息 > 版本号）

2、申请方法：

第一步：请点击填写招募预约问卷，填写基础信息（如下图）；

第二步：然后完成 1-14 题的答题，并提交答卷即可。（答题得分越高通过审核几率越高哦~）

PS：

1、请正确填写申请信息，申请信息填写错误将导致无法通过审核或无法收到推送版本；

2、提交申请后，请耐心等待！管理人员将在招募结束后，根据您的问卷填写情况进行资格审核，审核通过后将以短信通知，如未通过本次审核则无短信通知，请留意来自 OnePlus 官方的短信哦~

【审核流程】

1、招募机型：OnePlus 9R 5G

2、招募时间：11 月 3 日 - 11 月 7 日

3、招募条件：将根据问卷答题及社区等平台表现，综合考虑筛选。