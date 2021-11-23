苹果 AirTag 主要竞争对手、知名蓝牙防丢器公司 Tile 被收购，作价 2.05 亿美元

11 月 23 日下午消息，Tile 官方公告，将以 2.05 亿美元的价格被一家名为“Life360”的公司收购，收购预计将于 2022 年第一季度完成。

Tile 成立于 2012 年，此前是海外颇为知名的蓝牙防丢器设计制造公司，他们的产品通过蓝牙与手机连接，一旦离开某个范围，则手机通知用户。

但由于苹果公司 AirTag 的发布，在 iOS 端对 Tile 压力不小。两家业务线类似的公司开始抱团取暖。

Tile 公司的 CEO CJ Prober 将加入 Life360 董事会，而该公司承诺保持 Tile 品牌及其所有现有员工。

Life360 是一个家庭安全平台，具有位置历史记录、喜爱的路线、个性化警报、SOS 消息等功能。Life360 联合创始人兼首席执行官克里斯・赫尔斯 （Chris Hulls） 表示，通过收购 Tile，我们现在将能够提供独特且全面的解决方案，用于查找家庭最关心的人、宠物和事物。

在苹果宣布 AirTag 之前，Tile 就前往国会抱怨苹果公司这种平台会阻碍其他公司生存。虽然苹果后来向第三方开放了“查找”Find My 网络，但即便如此，Tile 还是抱怨该公司要求此类配件只能通过查找应用运行。