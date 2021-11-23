快手第三季度营收同比增长 33.4%，活跃用户日均使用时长近 2 小时

IT之家 11 月 23 日消息，今天下午，快手今日发布截至 2021 年 9 月 30 日的第三季度财报。财报显示，快手第三季度营收 205 亿元，同比增长 33.4%。毛利 85 亿元，同比增长 28.6%。

截至 9 月 30 日止三个月内，快手平均日活跃用户 3.2 亿，月活跃用户 5.7 亿，每位日活跃用户日均使用时长 119.1 分钟，每位日活跃用户平均线上营销服务收入 34 元。

快手第三季度业绩分析显示，2021 年第三季度直播服务收入达到人民币 77 亿元，环比增长 7.4%。直播平均月付费用户增长至 4610 万，环比增长 3.6%；每月直播付费用户平均收入增长至 55.9 元，同比增长 8.8%，环比增长 3.7%。

2021 年第三季度，快手线上营销服务收入达 109 亿元，同比增长 76.5%，主要是由于流量增长强劲，以及广告主数量的持续增长。快手的其他服务在 2021 年第三季度取得收入 19 亿元，同比增 53.0%，主要受电商业务推动。2021 年第三季度电商交易总额达 1758 亿元，同比增长 86.1%。

快手第三季度研发开支 42 亿元，同比增长 126%，研发开支占总收入的百分比由 12.1% 增至 20.6%，主要是由于持续投资大数据及其他先进技术而增加研发人员数目及相关以股份为基础的薪酬开支，导致雇员福利开支增加。倘不计及以股份为基础的薪酬开支的影响。

快手表示，2021 年第三季度用户数强劲增长，快手应用的平均日活跃用户、平均月活跃用户及每位日活跃用户日均使用时长均创新高，这得益于快手在 6 月将用户及产品团队重组，并推动用户全周期管理；同时，快手通过提供丰富的内容、产品及服务，持续优化用户体验。此外，伴随着快手持续致力于释放变现潜力，赋能内容创作者、广告主和商家，总收入于 2021 年第三季度达到人民币 205 亿元，同比增长 33.4%。