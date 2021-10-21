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快手：专项整治互联网用户账号运营乱象

2021/10/21 15:38:01 来源：IT之家 作者：长河 责编：长河
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IT之家 10 月 21 日消息，今日，快手发布《清朗・互联网用户账号运营乱象专项整治公告》称，自 10 月 18 日起开展专项行动，对平台内账号运营乱象进行整治

IT之家了解到，快手此次整治的重点包括：

  • 已被永久封禁的账号以相同名称、相似名称等关联名称重新注册的账号；

  • 用户账号名称、昵称、头像、简介和封面等包含违法违规信息的账号；

  • 假冒仿冒党政军机关、企事业单位、新闻媒体等官方组织机构的名称、标识以假乱真误导公众的账号；

  • 在经济、教育、医疗卫生、司法等领域不具备专业资质仍从事专业领域信息内容生产的账号；

  • 网络名人账号异常涨粉行为，清理虚假粉丝，打击通过雇佣水军等方式的非自然涨粉行为；

  • 利用社会时事“蹭热点”、发布“标题党”文章煽动网民情绪的账号；

  • 传播低俗、庸俗、媚俗内容的直播、主播账号；

  • 利用明星八卦等泛娱乐化信息进行炒作，引发网民互相攻击的账号；

  • 以知识传播的名义，胡评妄议、歪曲解读国家政策，干扰公众认知的账号；

  • 在平台内“带节奏”操控评论, 干扰真实舆论呈现的水军账号；

  • 向未成年人提供网络游戏账号的租售交易行为的账号；

  • 因机构调整等原因无法注销的政务号。

图片

此前，国家互联网信息办公室于 10 月 18 日召开“清朗・互联网用户账号运营乱象专项整治行动”全国视频工作会议，对相关工作进行专题部署。会议指出，账号运营乱象专项整治行动是“清朗”系列专项整治的重要内容，将坚持问题导向和效果导向，对即时通讯、新闻资讯、论坛社区、网络直播、知识问答、生活服务、电子商务、网络视频、网络游戏等各类网站平台账号乱象进行集中整治。

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关键词：快手

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