快手：专项整治互联网用户账号运营乱象

IT之家 10 月 21 日消息，今日，快手发布《清朗・互联网用户账号运营乱象专项整治公告》称，自 10 月 18 日起开展专项行动，对平台内账号运营乱象进行整治。

IT之家了解到，快手此次整治的重点包括：

已被永久封禁的账号以相同名称、相似名称等关联名称重新注册的账号；

用户账号名称、昵称、头像、简介和封面等包含违法违规信息的账号；

假冒仿冒党政军机关、企事业单位、新闻媒体等官方组织机构的名称、标识以假乱真误导公众的账号；

在经济、教育、医疗卫生、司法等领域不具备专业资质仍从事专业领域信息内容生产的账号；

网络名人账号异常涨粉行为，清理虚假粉丝，打击通过雇佣水军等方式的非自然涨粉行为；

利用社会时事“蹭热点”、发布“标题党”文章煽动网民情绪的账号；

传播低俗、庸俗、媚俗内容的直播、主播账号；

利用明星八卦等泛娱乐化信息进行炒作，引发网民互相攻击的账号；

以知识传播的名义，胡评妄议、歪曲解读国家政策，干扰公众认知的账号；

在平台内“带节奏”操控评论, 干扰真实舆论呈现的水军账号；

向未成年人提供网络游戏账号的租售交易行为的账号；