王翔：缺芯片影响小米手机 1000 万以上的出货量，明年上半年挑战依然较大

IT之家 11 月 23 日消息，小米集团今日发布了截至 2021 年 9 月 30 日的第三季度财报。财报显示，小米集团第三季度营收 780.6 亿元，同比增长 8.2%，市场预估 774.6 亿元。非国际财务报告准则下，经调整净利润为 51.76 亿元，同比增长 25.4%。第三季度每股盈利 0.03 元，市场预期 0.22 元。

在小米 2021 年第三季度业绩发布媒体电话会议上，谈到当前全球“缺芯”问题，小米总裁王翔表示，目前来看，明年整体情况会好转。但是上半年还是会面临比较大的挑战，而下半年供应可能好过上半年。“我们出货量减少的核心原因就是缺货造成的。”

王翔坦言，因芯片缺货，影响了小米手机大概 1000 万到 2000 万的出货量。此外，今年下半年 4G 产品处于极度短缺状态，王翔表示，小米受此影响还是“相当大的”。

IT之家获悉，小米集团表示，三季度智能手机业务收入达 478 亿元，毛利率 12.8%，同比增长 4.4%；小米全球智能手机出货量达到 4390 万台，排名全球第三，市占率 13.5%。小米集团预计，2021 年全年手机出货量约为 1.9 亿部。

据悉，2021 年 3 月 30 日，小米正式对外公告成立全资子公司负责小米智能电动汽车业务。目前智能电动汽车业务顺利推进，团队成员已超过 500 人。其智能电动汽车预计将于 2024 年上半年正式量产。

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