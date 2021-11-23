快手 CEO 程一笑：单 DAU 维系成本三季度内逐月下降，对广告业务持续增长保持信心

11 月 23 日消息，快手科技发布截至 9 月 30 日的第三季度业绩。

财报显示，快手三季度 DAU 达 3.204 亿，同比增长 17.9%，环比增加 9.3%，季度环比增速为去年二季度以来最高值。MAU 达 5.729 亿，单季度新增 6670 万月活用户，为 2020 年至今二季度最大净增。

在随后的财报电话会上，快手联合创始人、CEO 程一笑透露，快手单 DAU 日均维系成本三季度内也在逐月下降，三季度的单 MAU 获客成本环比二季度也有所下降。销售费用占收入比例，由今年一季度的 69% 下降到三季度的 54%。

“6 月底，我们增长和产品部门的合并对于留存率的优化效果还是比较显著的。我们打通了用户数据和产品数据，推荐内容的精准度和关联性、以及用户体验都得到了进一步优化，DAU 的次日、7 日和 30 日留存率都取得了提升。”程一笑表示。

营收方面，快手 Q3 总收入 205 亿元，同比增长 33.4%，市场预期 200.5 亿元，经调后净亏 48 亿元，市场预期净亏损 73.5 亿。三季度，快手线上营销服务收入 109 亿元，同比增长 76.5%，环比增长近 10%。

程一笑在电话会上表示，以短视频和直播为形式的视频化广告在得到更多广告主的青睐，加之我们独特的社交平台和内容社区定位，公私域流量的特色组合，以及内生闭环的大体量电商 GMV，从而有机会保持增长。

程一笑表示：“从长期来看，我们仍然对自身广告业务的持续增长保持信心。快手的广告业务目前还相对处于较早期阶段，与我们的时长市占率相比，我们的广告业务市占率仍然有很大的提升空间。”