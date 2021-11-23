华为 P10/Plus、Mate 9/Pro 等机型将在 12 月上旬推送鸿蒙 HarmonyOS 2 正式版

IT之家 11 月 23 日消息，今天华为鸿蒙官方宣布，本次共有华为畅享 20 5G 等 9 款机型即日起开启正式版升级，HUAWEI nova 8 SE 活力版等 6 款设备即日起开启公测招募。

另外，华为将在 12 月上旬一批机型推送鸿蒙 HarmonyOS 2 正式版系统更新。包括如下：

HUAWEI P10、HUAWEI P10 Plus、HUAWEI Mate 9、HUAWEI Mate 9 Pro、HUAWEI Mate 9 保时捷设计、 HUAWEI nova 3、HUAWEI nova 3i、HUAWEI nova 2s、华为畅享 9 Plus、华为平板 M5 10.8 英寸、华为平板 M5 Pro 10.8 英寸、华为平板 M5 8.4 英寸、荣耀 9、荣耀 V9、荣耀 Play、荣耀 Note10。

IT之家获悉，华为消费者 BG AI 与智慧全场景业务部总裁王成录在此前表示，基于鸿蒙的华为设备已有 1.57 亿台，第三方基于 OpenHarmony 的设备达到 6000 万台。王成录预计，今年年底第三方鸿蒙设备将达到 1 亿台，华为有信心，今年年内鸿蒙设备会超过 3 亿台。

此外，鸿蒙软件应用全球分发触达 510 万 + 开发者、170 + 国家和地区，应用累计分发量达到了 3322 亿（2021 年 1 月-9 月）。

据悉，目前已有上百款机型陆续升级到了华为 HarmonyOS 2，在不久的将来，华为 HarmonyOS 2 还将对更多机型开放升级，包括不少华为、荣耀的旧款手机和平板产品。