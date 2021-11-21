华为胡厚崑：鸿蒙 OpenHarmony + 欧拉 openEuler 双操作系统开源开放，为工业互联网提供底座

在昨日召开的 2021 中国 5G + 工业互联网大会上，华为公司轮值董事长胡厚崑与会并发表了“夯实基础，共创数字化新格局”的主题演讲。

胡厚崑认为，“5G + 工业互联网，正赋能千行百业数字化转型，数据驱动是关键，要实现数据取得出、算得快、用得好，连接更多设备、降低 AI 门槛、发展工业软件，是现阶段的重点投入领域。”

在更多设备连接方面，胡厚崑表示，当前，由于工业设备数据采集的成本高、周期长、整合分析难，我国工业设备联网率只有 23%，成为数字化转型的瓶颈。他认为，可以从解决数据采集标准化和提升网络能力两方面入手。一方面，各方要制定统一的数据规范，并推进工业协议的标准化，降低设备联网难度，使广大企业受益。

其次，在降低 AI 门槛方面。胡厚崑认为，AI 是用好数据的关键，但当前 AI 在行业中的普及，面临应用开发的碎片化及开发人才门槛高的挑战。预训练大模型，可以帮助企业提升 AI 开发效率，推动“手工作坊式”的开发模式走向“工业化”模式。

最后，胡厚崑强调了发展工业软件的重要性。在行业数字化转型呼唤新的工业软件体系背景下，他呼吁，“全产业、全社会要协作起来。政府可以搭台，注入政策、资金、公信力，引导产业链关键角色和环节优势互补，形成产业合力。行业龙头企业作为需求方，可以联合各领域的专业软件开发商、服务商，共同建设工业软件新生态。”

以电子、汽车、装备、家电、建筑等行业龙头企业的数字化需求为牵引，华为联合了超过百家的工业设备、工业软件企业，以华为云为底座，分别打造细分领域的工业软件云。

此外，华为还正在打造起两个操作系统，一个是面向端侧的 HarmonyOS，另一个是面向数字基础设施侧的欧拉。胡厚崑表示，“华为已把这两个操作系统开源开放，为合作伙伴打造场景化的商用操作系统提供底座。”