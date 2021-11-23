抖音：将从娱乐明星内容负面清单入手，完善 6 类信息呈现规则

IT之家 11 月 23 日消息，中央网信办今日公布了《关于进一步加强娱乐明星网上信息规范相关工作的通知》（以下简称《通知》），旨在进一步加强娱乐明星网上信息规范，维护良好网络舆论秩序，营造更加清朗的网络空间。

随后，各大厂商平台纷纷表态。

抖音官方发布公告称，将从娱乐明星内容负面清单入手，完善 6 类信息呈现规则，建立文娱领域综合治理的长效机制。

为贯彻落实《关于进一步加强娱乐明星网上信息规范相关工作的通知》，营造积极健康向上的网络环境，抖音将在“饭圈”乱象专项整治的工作基础上，对娱乐明星类内容做进一步的规范管理，严把内容导向，规范信息呈现，加强账号管理，强化舆情监测处置机制，建立文娱领域综合治理的长效机制。

抖音将从娱乐明星内容负面清单入手，完善涉娱乐明星演艺作品类、个人动态类、商业活动类、公告类、公益类、权威发布类等 6 类信息呈现规则，深化细化文娱领域相关账号在名称信息、分级管控、联合惩戒、注册认证等方面的治理细则，健全涉娱乐明星网上热点舆情的监测处置机制，坚决打击泛娱乐化倾向、低俗炒作现象，抵制流量至上、畸形审美、“饭圈”乱象等不良文化，坚持健康格调品位。

抖音一直致力于打造安全、健康、绿色的网络生态环境，在此呼吁娱乐明星一道为用户提供更优质、健康的内容，为青少年树立阳光、正面的榜样力量。我们也希望与广大网友一起共同维护健康文明的网络空间。