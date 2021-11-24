摩根大通：10 月份中国市场 iPhone 销量反弹，苹果 iPhone 13 系列受欢迎

北京时间 11 月 24 日早间消息，据报道，美国投资银行摩根大通在日前的一份报告中指出，10 月，苹果智能手机在中国的发货量出现了强劲反弹，这可能意味着 iPhone 13 新手机在中国市场将有一个良好的产品周期表现。

在一份研究报告中，摩根大通的分析师桑米克・查特吉（Samik Chatterjee ) 对中国信息通信研究院（信通院）公布的最新数据进行了分析。这些数据表明，苹果最新的 iPhone 13 和 iPhone 13 Pro 手机在中国市场有着不错的销售前景。

根据信通院的数据，10 月份，国际品牌手机（主要是苹果手机组成）在中国市场的销量为 1080 万部，这个数字远远高于传统 610 万部的历史平均值。和过去几个月苹果手机在中国的低迷表现相比，这个数据有了很明显的改观。

查特吉在报告中指出，10 月份国际品牌手机在中国市场的销量也创造了 2014 年 11 月份以来的新高。

和 9 月份相比，10 月份国际品牌智能手机在中国销量环比增长了 882%，和去年同期相比增长了 83%。

10 月份，中国智能手机销量环比增长了 57%，这一增速也显著高于以往。

在中国市场，5G 手机 10 月份的销量环比增长了 76%，占到了所有手机销量的 79%，和去年同期相比，5G 手机销量增长了 58%。

对于苹果股票，摩根大通这位分析师依然维持增持评级，未来 12 个月的目标股价定为 180 美元。目前，摩根大通预测苹果公司 2022 年的每股净利润为 6 美元，查特吉对苹果股票定出的市盈率则是 30 倍。