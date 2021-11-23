意大利反垄断机构重罚苹果、亚马逊，总金额超 2 亿欧元

IT之家 11 月 23 日消息，经过 16 个月的调查和对两家公司意大利办事处的多次检查，意大利反垄断局对亚马逊罚款 6870 万欧元（约 4.95 亿元人民币），对苹果罚款 1.345 亿欧元（约 9.68 亿元人民币）。意大利反垄断局表示，这两家公司签署的协议损害了消费者和一些卖家的利益，违背了自由竞争、意大利法律和欧洲标准。

据悉，苹果和亚马逊签署的协议将与苹果没有关联的零售商排除在亚马逊的意大利网站之外。由于这项协议，苹果和 Beats 品牌产品的销售被保留给苹果、亚马逊和只有苹果授权的零售商。因此，这种做法阻止了未经授权的（独立）零售商通过亚马逊销售他们从批发商那里合法购买的产品和设备。

IT之家了解到，此次反垄断调查于 2020 年 7 月 14 日开始，当时被排除在亚马逊之外的零售商之一提出了正式投诉。被排除在外的零售商指责亚马逊和苹果在 2018 年 10 月 31 日签署了一项商业协议。根据这一协议，亚马逊切断了合法零售商在其网站上的业务，只因为他们是独立的。

此外，亚马逊在其网站的访问量方面是全国领先的。这些访问量是 eBay 的 3 倍，是中国 Aliexpress 的 25 倍（2019 年数据）。因此，如果亚马逊从其平台上排除了一些转售，这种转售就会受到相当大的影响，因为这使他们无法接触到许多居住在意大利和其他欧盟国家的买家。

意大利反垄断局认为，亚马逊和苹果的协议扼杀了未经授权的转售商，创造了“非官方转售商进入在线销售市场的重大障碍，减少了苹果和 Beats 产品的在线供应。”非官方转售商在实践中是完全合法的，作为中小型国家公司值得保护。这种行为违反了欧洲法律，因为它限制了欧盟国家之间的竞争甚至是自由贸易，目前这种情况更加严重。也就是说，在大流行的几年里，它产生了不正常的效果，当时人们被迫通过互联网增加购买。

对此，苹果公司回应称，公司并没有做错事，将提出上诉 。