苹果宣布柏林第二家 Apple Store 零售店即将开业，带来 iPhone/iPad/Mac 专属主题壁纸

IT之家 11 月 23 日消息，据 9to5 Mac 报道，自从关于在柏林开设新的苹果 Apple Store 的传言开始，已经有一段时间了。现在，苹果公司终于宣传了罗森塔尔零售店的页面，该店将“很快开业”。

在这个苹果 Apple Store 零售店的页面上，该公司写道：

“我们支持每一个实施自己想法、尝试新事物或从零开始的人。因为在米特区一切皆有可能。而这也正是我们在这里开店的原因。”

上周，有报道称，罗森塔尔大街苹果 Apple Store 店可能在未来几周内开业，现在苹果已经证实它将很快开业。

IT之家获悉，除了所有 COVID-19 疫情的影响外，苹果公司一直都是在开新的 Apple Store 零售店。上周五，苹果公司在洛杉矶的 Grove 店重新开张，空间更大。苹果公司首席执行官蒂姆-库克和泰德-拉索明星都在零售店开业的人群中。

另外，最近苹果公司开始为印度的两家新 Apple Store 店进行招聘，这让顾客非常兴奋，因为这将是该地区的首批两家零售店。

为了庆祝苹果柏林罗森塔尔零售店即将开业，苹果公司还公布了该门店的 iPhone、iPad 和 Mac 的新主题壁纸，你可以在这里下载。

苹果公司称该零售店将“很快开业”，目前还不清楚这将在多长时间内发生。推特用户 Storeteller 发布了一张罗森塔尔零售店的正面照片，显示它可能会在未来几周内开业。