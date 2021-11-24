爱因斯坦罕见手稿以 1170 万欧元成交：展示了制定相对论的关键阶段

IT之家 11 月 24 日消息，当地时间 11 月 23 日，阿尔伯特-爱因斯坦在试图制定其相对论时所作的计算手稿在巴黎的拍卖会上以 1170 万欧元（约 8412.3 万元人民币）成交。

这份 54 页的文件由爱因斯坦和瑞士工程师米歇尔-贝索（Michele Besso）共同手写，后者是爱因斯坦一生的朋友和唯一承认的合作者，文件记录了爱因斯坦的广义相对论的准备工作，这一理论改变了人类对宇宙的理解，被描述为物理学中最美丽的理论。

佳士得在其网站上说：“作为仅存的两份记录广义相对论起源的手稿之一，它提供了对爱因斯坦工作的非凡洞察力，以及对 20 世纪最伟大科学家思想的迷人一瞥。”

该文件拍卖前的估价在 240 万至 350 万美元之间，是被拍卖的最有价值的爱因斯坦手稿。佳士得在一份新闻稿中称其为“有史以来拍卖的最重要的科学手稿之一”。

该文件的大部分内容是在 1913 年 6 月创作的，当时爱因斯坦住在苏黎世，内含在泛黄的大页纸和方格纸上用墨水蚀刻的计算结果，其中 26 页是爱因斯坦的笔迹，25 页是贝索的笔迹，3 页含有两位科学家的笔迹。

周二准备拍卖的文件充满了错误、划掉的方程式和更正的计算结果，展示了佳士得所谓的相对论发展中的“关键阶段”。

两位科学家在手稿中的计算是不正确的，爱因斯坦和贝索在 1913 年 6 月暂停了他们的工作，当时贝索不得不回到今天的意大利家中。贝索在 1914 年初试图继续自己的工作，但最终放弃了这个项目。

爱因斯坦后来重新进行了计算，并在 1915 年 11 月仅以他的名义发表了广义相对论。这一贡献颠覆了人们对引力、空间和时间的理解，开启了对引力时间膨胀、光偏转和引力波的探索。这是帮助爱因斯坦的名字在大众文化中成为天才的代名词的突破之一。

爱因斯坦被授予 1921 年的诺贝尔物理学奖，他于 1955 年去世，享年 76 岁。

佳士得拍卖行说，多亏了贝索，这份文件才得以保存下来，因为爱因斯坦以丢弃他的工作草稿而闻名。贝索一生都保留着这几页纸，并把它们传给了他的儿子维罗，维罗后来把它们交给了米歇尔-贝索和爱因斯坦之间信件的编辑皮埃尔-斯佩齐亚利。斯佩齐亚利与爱因斯坦论文项目分享了一份影印件，该项目在爱因斯坦论文集的一卷中发表。

IT之家了解到，原件在 1996 年被拍卖，然后在 2002 年被法国 Aristophil 公司以大约 50 万美元的价格与其他爱因斯坦论文一起收购。

Aristophil 公司向大约 18000 人出售了大量被高价评估的罕见手稿的股份，包括爱因斯坦-贝索的文件。2015 年，法国当局逮捕了该公司的创始人 Gérard Lhéritier，指控他诈骗投资者，实质上是在经营一个文学庞氏骗局。

周二的拍卖是为 Lhéritier 的收藏品寻找新家的一系列司法拍卖的一部分。

Kormos Buchwald 说，爱因斯坦意识到他的论文在他生前的价值越来越高，他“希望手稿的出售能用于一个好的事业”。