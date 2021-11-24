B站宣布完成 14 亿美元可转债发行，额外 2 亿美元绿鞋将被执行

IT之家 11 月 24 日消息，今日，哔哩哔哩宣布完成发行价值 14 亿美元 2026 年 12 月 1 日到期的可转换优先债券。且公司已经接到认购人通知，将全额执行额外购买权的 2 亿美元债券额度。

“绿鞋机制”也叫绿鞋期权（Green Shoe Option or Over-Allotment Option），是指根据中国证监会 2006 年颁布的《证券发行与承销管理办法》第 48 条规定：“首次公开发行股票数量在 4 亿股以上的，发行人及其主承销商可以在发行方案中采用超额配售选择权”。其中，“超额配售选择权”就是俗称绿鞋机制。该机制可以稳定大盘股上市后的股价走势，防止股价大起大落。

IT之家了解到，哔哩哔哩 11 月 19 日发布公告称，拟发售总额 14 亿美元的 2026 年到期可换股优先票据，每 1000 美元面值的可转债兑换 10.6419 份 ADS（相当于初始转换价格约为每 ADS 93.97 美元）。

财报显示，哔哩哔哩第三季度营收达 52.1 亿元人民币，同比增长 61%。该季度B站月均活跃用户达 2.67 亿，同比增长 35%；日均活跃用户达 7200 万，同比增长 35%。B站月均付费用户同比增长 59%，达 2400 万，付费率提升至 8.9%。