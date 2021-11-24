我国空间站“豪横”官宣：公开征集天舟货运飞船搭载的科技实验项目，一年发射 2 次

IT之家 11 月 24 日消息，中国载人航天工程官方发布公告， 公开征集基于天舟系列货运飞船平台搭载科学技术试（实）验和应用项目。

据介绍，中国载人空间站将于 2022 年前后完成建造，之后进入应用与发展阶段，天舟系列货运飞船作为空间站货物和补给运输平台，以平均每年 2 艘的频度实施发射。

为充分利用天舟货运飞船资源，发挥载人航天工程综合效益，促进空间技术创新研究和航天高科技人才培养，现公开征集基于天舟系列货运飞船平台搭载科学技术试（实）验和应用项目。

一、征集范围

政府机构、科研院所、教育机构、企业、行业组织等。

二、基本要求

（一）搭载项目应面向科学和技术前沿，符合国家发展战略需求和科学技术发展趋势。

（二）搭载项目应具有前瞻性和创新性，或者具有产业发展应用价值。

（三）搭载项目在空间开展实验的必要性论证要充分，并具备工程可实现性。

三、有关说明及注意事项

（一）实验载荷应满足附件 1 的要求。

（二）有意向的单位组织编写《天舟货运飞船搭载实验项目申报表》（模板见附件 2），并提交单位盖章版纸质文件及电子版各一份，注明详细通讯地址及电话。

（三）中国载人航天工程办公室组织对申报项目进行遴选后，纳入工程飞行任务实施渠道进行管理。

（四）本轮次征集截止日期：2022 年 1 月 15 日，纸质版信函收件地址：北京市丰台区西四环南路 61 号院，邮编 100071，联系人：任海根，电话：010-66301862。电子邮箱：[email protected]。

（五）项目实施过程中产生的测试、评审、安装等费用由搭载方自理。

IT之家了解到，中国空间站主要包括天和核心舱、问天实验舱 Ⅰ 和梦天实验舱 Ⅱ，另配有载人飞船（神舟系列）和货运飞船（天舟系列）两大模块（如下图所示）。建成后，中国空间站轨道高度为 400~450 公里，倾角 42~43 度，设计寿命 10 年，将长期驻留 3 人，总重量可达 90 吨。