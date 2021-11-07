太空也有“托尼老师”了，中国空间站太空理发器亮相

IT之家 11 月 7 日消息，今年 10 月份，翟志刚、王亚平、叶光富三名航天员顺利入住中国空间站，将进行为期 6 个月的在轨驻留。

据央视新闻报道，在轨时长达 6 个月，航天员们的头发长长了该如何修剪？近日的空间站画面给出了答案。

从下图可以看到，中国空间站配备有专用的太空理发器。普通的理发器会使碎发在太空中四处飘散，因此需要将理发器通过软管与收集装置相连，图中翟志刚正手拿理发器，进行首次尝试。

▼ 翟志刚、王亚平、叶光富三名航天员相互配合，为叶光富进行理发

此外，收集装置还能连接到不同的吸头，可收集用剪刀剪下来的碎发，当然也要求航天员具备一定的理发技术。

IT之家了解到，三名航天员将在空间站开展机械臂操作、出舱活动、舱段转移等工作，进一步验证航天员长期在轨驻留、再生生保等一系列关键技术。