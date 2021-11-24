想用测试版“自动驾驶”？特斯拉：先授权我看摄像头

北京时间 11 月 24 日消息，据报道，特斯拉推出最新版 FSD Beta 功能的同时，被指责“强迫”车主同意特斯拉在遭遇安全风险或车祸事件时，通过摄像头等设备记录车辆内外相关数据及所有情况。这将是特斯拉首次明确将通过摄像头记录个人行车数据。

是的，可能只有特斯拉这家汽车制造商如此“依赖”摄像头。

▲ 特斯拉 FSD Beta 功能使用示意图

近年来，特斯拉一直在使用车辆内外安装的摄像头记录各种数据。在安全专家眼中，这些数据或在不知不觉中搜集到一些“秘密”。不过，特斯拉一直强调上述数据都是匿名，并且永远不会与客户车辆产生关联。特斯拉表示，过去其摄像头所记录的数据仅用于训练车辆的机器学习系统以及改善 Autopilot 和 FSD 功能。不过当 FSD Beta 上线之后，特斯拉在这方面的策略有所调整，特斯拉的摄像头可能会用在“更多地方”。

目前，特斯拉还没有说明其摄像头在新版 FSD Beta 上的具体作用和有关细节，但特斯拉对“警告信息”功能进行了升级，会提示用户需要下载最新版本的 FSD Beta 功能，这一升级被质疑存在强迫的意义。因为特斯拉通过这种升级，迫使用户不得不使用新功能，也就要使用更多的摄像头搜集更多的数据。已经有众多网友和安全专家质疑特斯拉的这种强迫性质的“升级”。

据特斯拉车主介绍，新版功能除了包含前一版中的所有必要警告信息之外，特斯拉还增加了新的描述：在激活 FSD Beta 功能之后，特斯拉将视客户同意在遭遇严重安全风险或撞车事故时，允许特斯拉利用车辆座舱及外部摄像头收集与车辆识别码（VIN）相关联的图片。

值得一提的是，特斯拉通过摄像头收集与 VIN 关联的图片意味着其将直接接触到用户的个人车辆信息，这直接与特斯拉此前的承诺有“矛盾”。

目前，有关隐私安全性和数据安全性是否有更多的保障没有得到特斯拉的证实。