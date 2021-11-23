特斯拉柏林超级工厂最新进展：有望年底获得最终许可

11 月 23 日消息，据国外媒体报道，2019 年 11 月份确定并开始施工、主体建筑早已成型的特斯拉柏林超级工厂，有望在年底获得最终的许可并投产。

从外媒的报道来看，有关特斯拉柏林超级工厂的最后一轮讨论，已在当地时间周一结束，工厂所在地勃兰登堡州需要对最后一轮的讨论进行评估，并做出最终的决定。

目前困扰特斯拉柏林超级工厂获得最终许可的，主要是环保，在最后一轮的讨论中，他们也讨论了来自环保团体的 800 多份反对意见。周一结束的最后一轮讨论，也是由于环保团体指责德国环保部门宣布的太晚，而被推迟到 11 月份的。

虽然勃兰登堡州尚未就特斯拉柏林超级工厂做出最终的审批决定，但该州的经济部长 Jörg Steinbach，对这一工厂年底开始生产 Model Y 仍有信心。

特斯拉柏林超级工厂，是特斯拉 CEO 马斯克 2019 年 11 月 12 在柏林的一次颁奖典礼上宣布的，随后确定建在勃兰登堡州的格伦黑德，特斯拉买入了 300 公顷（4500 亩）的土地。在完成森林的清理及土地平整之后，特斯拉的这一超级工厂很快就开始了基础施工和厂房的建设，生产线上的设备也相继入场。

从特斯拉在财报中披露的图片来看，柏林超级工厂的主体建筑，在去年四季度就已成型。在今年三季度的财报中，已能看到办公区域已准备就绪，生产线上也有车身在进行加工和检测，生产已经准备就绪，只待获得最终的审批。