马斯克推进出售 10% 特斯拉持股计划：再抛售 93.4 万股，已卖出其承诺出售的 53.75%

IT之家 11 月 24 日消息，美国证交会文件显示，特斯拉 CEO 埃隆・马斯克 (Elon Musk) 在当地时间 11 月 23 日再次行使股票期权，以每股 6.24 美元买入了 2,152,681 股股票，并出售了其中的 934,091 股以支付相应税款。

文件显示，马斯克在 11 月 23 日总计通过 105 笔交易出售了 934,091 股股票，加权平均售价介于 1063.963 美元至 1179.083 美元之间。这些股票将在 2022 年 8 月 13 日到期。

据悉，马斯克自 11 月 8 日以来累计出售约 9164148 股特斯拉股票，占其此前承诺股份数的 53.75%。马斯克目前通过其信托基金持有近 1.69 亿股特斯拉股票。要想完成出售 10% 特斯拉持股的计划，马斯克还需要出售大约 800 万股股票。

IT之家了解到，在特斯拉上市两年后的 2012 年，特斯拉董事会给马斯克下达了任务，实现 10 个运营目标，每做到一个，同时公司市值每增长 40 亿美元（市值目标是超过传统车企，32+40×10=432>350），就给马斯克 0.5% 的股票期权，总共 5%。后来，马斯克实现了除毛利率之外的所有业绩考核目标，最终获得了 2634 万股期权。

因为这批期权将在 2022 年 8 月 13 日到期，所以马斯克必须在此之前执行期权，也就是把期权变成股票。凭着手里的期权，马斯克可以用 6.24 美元的价格购买 2634 万股特斯拉的股票。也就是花 1.64 亿美元（6.24×2634=1.64），以特斯拉现在超过 1000 美元的股价来算，得到的股权价值超过 260 亿美元。

但美国国税局认为这部分期权是马斯克的收入，需要像工资一样交税。马斯克需要为期权支付的总税费约为 150 亿美元，虽然马斯克是世界首富，但一下子拿出这么多钱也是很难的。

11 月 6 日，马斯克发布 Twitter 称，如果用户投票同意，他将减持 10%（约 1700 万股）的特斯拉股票。有 58% 的用户表示支持，所以马斯克正式启动减持，到 11 月 17 日为止，他已经卖出了大约 820 万股股票，累计套现 88 亿美元。而在明年 8 月期权到期之前，还会有约 62 亿美元的缴税缺口需要靠减持来承担。