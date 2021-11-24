小鹏汽车总裁：未来一半汽车销量在海外，明年进军荷兰等国

北京时间 11 月 24 日消息，小鹏汽车副董事长兼总裁顾宏地周三在接受采访时称，小鹏汽车计划成为一家全球汽车制造商，未来一半的汽车交付量将面向中国以外的国家。

顾宏地表示：“作为一家聚焦全球机遇的公司，我们希望平衡我们的交付量贡献。从长远来看，一半来自中国，一半来自中国以外。”

他并没有提供实现这一目标的具体时间框架。他还表示，小鹏汽车将在今明两年加大对国际市场的投资，预计明年进入瑞典、丹麦和荷兰市场。