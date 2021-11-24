小鹏汽车总裁：未来一半汽车销量在海外，明年进军荷兰等国

北京时间 11 月 24 日消息，小鹏汽车副董事长兼总裁顾宏地周三在接受采访时称，小鹏汽车计划成为一家全球汽车制造商，未来一半的汽车交付量将面向中国以外的国家。
顾宏地表示：“作为一家聚焦全球机遇的公司，我们希望平衡我们的交付量贡献。从长远来看，一半来自中国，一半来自中国以外。”
他并没有提供实现这一目标的具体时间框架。他还表示，小鹏汽车将在今明两年加大对国际市场的投资，预计明年进入瑞典、丹麦和荷兰市场。
北京时间 11 月 24 日消息，小鹏汽车副董事长兼总裁顾宏地周三在接受采访时称，小鹏汽车计划成为一家全球汽车制造商，未来一半的汽车交付量将面向中国以外的国家。
顾宏地表示：“作为一家聚焦全球机遇的公司，我们希望平衡我们的交付量贡献。从长远来看，一半来自中国，一半来自中国以外。”
他并没有提供实现这一目标的具体时间框架。他还表示，小鹏汽车将在今明两年加大对国际市场的投资，预计明年进入瑞典、丹麦和荷兰市场。
软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家
软媒旗下软件： 魔方 旗鱼浏览器（极速内核） 云日历 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用