小鹏中大型 SUV 新车曝光，有望于 2022 年发布

日前，网上曝光了一组疑似小鹏中大型 SUV 的伪装谍照，车辆包裹厚重，但不难从前脸看出小鹏家族元素的影子。此前小鹏财报中披露出其中大型 SUV 或将于 2022 年发布，而这辆被包裹严实的中大型 SUV 很可能就是小鹏此前财报中披露的新产品。

前大灯贴合车身设计，并由灯带相连，形成贯穿行驶，封闭式前脸较为平整，下方则留有大面积散热格栅。车身与尾部设计十分宽厚，可以为车内营造大面积乘坐空间，五幅式花瓣轮毂十分抢眼，可为车辆平添不少时尚漂亮元素。

新车将与 P7 同平台生产，搭载智能底盘和空气悬架，并配备激光雷达，可支持高级别自动驾驶系统和 XPILOT 4.0 系统。根据此前消息，该车与 P7 同平台（Edward 平台）定位中大型 SUV，该平台支持轴距为 2800-3100mm 的车型。

小鹏此前刚刚上市的家轿 P5 配备舒适睡眠舱，这辆中大型 SUV 很可能延续 P5 理念，利用好其宽敞的内部空间，进一步完善提升睡眠舱功能，成为“移动的家”。

网传新车或将命名为“G8”，智能驾驶 + 移动睡眠舱 + 超大空间 + 纯电 SUV，这辆车值得期待的地方太多了。根据此前小鹏发布的车型，这辆车的定价预估在 25～30 万，关于该车的消息我们将持续跟进。

截止发稿当日，小鹏汽车宣布第 10 万辆整车下线于于肇庆工厂，其中有相当大一部分是旗舰车型小鹏 P7。目前来看 P7 仍是小鹏销量主力，P5 放量还需时间检验，而 G8 的曝光无疑又给了用户新选择，各位觉得之 后哪台车更好卖呢？