良心厂商，上市六年的 Fairphone 2 将获得 Android 10 更新

IT之家 11 月 24 日消息，可持续发展的智能手机制造商 Fairphone 宣布，为推出 6 年的模块化手机 Fairphone 2 发布 Android 10 更新，该设备最初于 2015 年搭载 Android 5 发布。

该更新暂时处于测试阶段，但 Fairphone 表示希望在明年初发布稳定版本。除此之外，Fairphone 还计划对 2019 年的 Fairphone 3 和 2020 年的 Fairphone 3 Plus 进行 Android 11 Beta 测试。

6 年的系统更新支持，这一情况在 Android 手机厂商中几乎不存在，唯一能够匹敌的可能就是苹果 iPhone 6S 了，该机同样在 2015 年发布，获得了最新的 iOS 15 更新。

IT之家了解到，正如 Fairphone 在去年给 Fairphone 2 升级 Android 9 时所解释的那样，在如此长的时间内提供更新并不容易。更大的挑战是来自高通方面。截至去年 12 月，高通为其芯片提供了三个主要的操作系统更新和四年的安全更新。然而，一旦这种支持结束，像 Fairphone 这样的制造商如果想继续更新他们的手机，就只能靠自己了。

Fairphone 表示已与其社区合作以加快更新过程。在印度软件开发商 Bharath Ravi Prakash 的帮助下，Fairphone 2 的 Android 10 更新仅用了 10 个月的时间开发。