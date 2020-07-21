魅族首批 Android 10 内测版今日起开始推送

IT之家7月21日消息 魅族官方曾于 6 月 25 日宣布为旗下 10 款机型的 Flyme 适配 Android 10 系统底层。从 6 月 23 日 - 7 月 31 日用户均可参与 Android 10 内测招募，通过内测考核后可参与报名。

魅族 16th、16th Plus、16s 以及 16s Pro 四款机型的 Android 10 底层 Flyme 将于今日正式推送；而魅族 16T、16X、16Xs、Note9、Note8、X8 六款机型的 Android 10 底层 Flyme 将于 7 月底正式推送。

用户报名前需要确定自己已处于稳定版 Flyme 8.1.0.0A 或体验版 Flyme 8.20.6.30 beta 版本；然后用户需通过系统更新 -《Android 10 内测招募》进行报名，通过内测考核后即报名成功；报名成功后用户需更新至 Flyme 8.20.6.30 daily 版本以便于接收后续推送。

IT之家了解到，内测版系统可能存在某些功能异常或不稳定等情况，如需降级请做好数据备份工作。

IT之家了解到，Flyme 8.20.7.20 daily 版本更新除安卓 10 外还有大量其他功能和布局调整，例如桌面快捷菜单、音乐通知、多任务、深色模式、游戏模式等。