IEEE Fellow 2022 公布：清华电子工程系主任汪玉、软件学院副教授杨铮当选，共 73 名华人学者

11 月 24 日，2022 年 IEEE Fellow 名单正式公布。新增 311 名 Fellow，73 名华人学者当选。清华大学电子工程系主任汪玉、清华大学软件学院副教授杨铮均上榜。

其中，清华大学电子工程系主任汪玉当选 2022 IEEE Fellow，以表彰他对领域专用加速器设计做出的贡献。

据公开资料显示，汪玉出生于 1982 年 3 月，安徽枞阳人，本硕博就读于清华大学，博士阶段师从杨华中教授和谢源教授。2007 年留校任教，38 岁成为清华电子工程系的系主任。

在学术上，汪玉发表论文 200 余篇，IEEE/ACM 杂志文章 40 余篇；谷歌学术引用 4000 余次。他担任 ACM SIGDA E-News 主编，IEEE TCAD、TCSVT 编委，DAC 等领域顶级会议技术委员会委员，ACM 杰出演讲者，ACM FPGA 技术委员会亚太地区唯一成员。2016 年获得 NSFC 优秀青年基金，曾获得 ASPDAC19、FPGA17、ISVLSI12 最佳论文。

在产学结合方面，2016 年，汪玉和学生姚颂等人联合创立一家专注于深度学习处理器研发与推广的公司 —— 深鉴科技，后于 2018 年被商赛灵思宣布收购。

此外，清华大学软件学院副教授杨铮当选 2022 IEEE Fellow，以表彰他对无线定位和传感技术的贡献。

据悉，杨铮是清华大学软件学院副教授，清华信息科学与技术国家实验室成员。在清华大学计算机系获得工学学士学位，在香港科技大学计算机系获得工学博士学位。主要研究方向为移动计算与普适计算，包括物联网、传感网、室内定位、无线感知、群智感知、城市计算等。

杨铮发表论文 100 余篇，出版中、英文学术专著各 1 部。获得国家自然科学奖二等奖；入选北京市科技新星，获得国家优秀青年科学基金资助，担任 INFOCOM、ICDCS、MobiHoc 等国际学术会议程序委员以及 IEEE Transactions on Vehicular Technology (IEEE TVT) 的编委。

据 Google Scholar 显示，杨铮副教授论文被引用总次数已经超过 1 万次，其中 2016 年至今被引用 8000 余次，2018、2019 年连续两年论文被引用超过 1500 次。H 指数为 54。

他被引用数最高的一篇论文是 2013 年发表在 ACM Computing Surveys 上的《From RSSI to CSI: Indoor localization via channel response》，已被引用 904 次。

据了解，IEEE，全称“电气和电子工程师协会”（Institute of Electrical and Electronics Engineers），是国际性的电子技术与信息科学工程师的学会。1963 年 1 月 1 日建会，总部位于美国纽约市。IEEE 在 160 多个国家中，拥有 42 万多会员和 39 个专业分学会，引领着信号和信息处理、电力、电子、计算机、通信、控制、遥感、生物医学、智能交通和太空等技术领域的最新发展方向。

IEEE Fellow 为学会最高等级会员，是 IEEE 授予成员的最高荣誉，每年由 IEEE 同行专家在拥有高级（senior）或终身（life）等级的会员中遴选约 300 名左右。当选人需要对工程科学技术的进步或应用做出重大贡献，为社会带来重大价值。当选人数不超过 IEEE 当年会员总人数的 1‰。由于每年当选的 IEEE Fellow 数量较少，因此当选的科学家基本都是在科学与工程技术领域内取得重要成就的杰出科学家。